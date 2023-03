Playoff-Halbfinal im Unihockey – Dem HC Rychenberg unterlaufen zu viele Fehler Der HC Rychenberg verliert das erste Spiel der Best-of-7-Serie im Playoff-Halbfinal in Köniz 5:7. Am Donnerstag folgt Spiel 2 in der Axa-Arena in Winterthur. René Bachmann

Zwei Tore von Youngster Kimo Oesch reichten Rychenberg in Köniz nicht zum Sieg. Foto: Urs Kindhauser

Das erste Spiel der Halbfinalserie zwischen Köniz und dem HC Rychenberg war die erwartet enge Kiste. Am Ende der bis zur letzten Sekunde spannenden und ausgeglichenen Partie konnte wie bereits in den beiden Duellen der Qualifikation das Heimteam jubeln. Köniz gewann vor 430 Zuschauern dank zwei Toren in den letzten 13 Minuten mit 7:5.

Resultatmässig ging es für den HCR so los, wie er sich das vorgestellt hatte. Er führte nach dem ersten Drittel mit 2:1, was angesichts des Plus' an guten Torchancen durchaus gerechtfertigt war. Allerdings konnte das Team von Philipp Krebs schon da nicht verbergen, dass nach den zweieinhalb Wochen ohne Ernstkampf noch etwas Sand im Getriebe steckte. Ballannahme und Zuspiele waren ab und an mangelhaft, wodurch entweder das Angriffsspiel hakte oder gar Konter für den Gegner resultierten.

Partie beinahe gedreht

Eben derartige Unachtsamkeiten oder Ungenauigkeiten brachten den HCR im Mitteldrittel in erhebliche Schwierigkeiten. Er geriet mit 2:4 und 3:5 ins Hintertreffen, ohne dass der Gegner allzu viel dafür hätte leisten müssen; ausser die Fehler des Gegners ausnutzen. Die zweite Linie um Nicola Bischofberger bewies in der Folge aber seine derzeit starke Form und wusste den Rückstand noch vor der zweiten Pause mit zwei schön herausgespielten Treffern wettzumachen.

Und in der 47. Minute hätte der HCR um ein Haar die Wende ganz geschafft und sich in eine gute Ausgangslage für die Schlussphase manövriert, doch sowohl Jonathan Nilsson als auch Bischofberger scheiterten an der Torumrandung. Stattdessen ging Köniz kurz darauf durch einen Freistoss wieder in Führung und verteidigte diese in der Folge erfolgreich.

Nächstes Spiel Infos einblenden HC Rychenberg – Floorball Köniz. Donnerstag, 23. März, 19.00, Axa-Arena Winterthur.





