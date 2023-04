Vandalismus in Zell – Dem Holzhasen die Pfoten abgeschlagen, das Krokodil in den Weiher gekippt Unbekannte haben am Himmerich-Weiher in Rikon diverse Holzskulpturen zerstört oder verschleppt. Die beiden Erschaffer sind erschüttert. Die Polizei ermittelt. Rafael Rohner

«Der Holzhase ist nicht mehr zu retten»: Ernst Keller (links) und Rolf Jaeger mit einer ihrer Skulpturen in Rikon. Foto: Marc Dahinden

Für viele Spaziergänger waren sie eine Attraktion: mehr als ein Dutzend Holzskulpturen am Ufer des Himmerich-Weihers in Rikon. Ernst Keller und Rolf Jaeger haben die Figuren in jahrelanger Arbeit in ihrer Freizeit erschaffen, um anderen Freude zu bereiten.