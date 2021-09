Red-Ants-Unihockeyanerinnen – Dem Meister unterlegen Trotz ansprechender Leistung verloren die Red Ants gegen die Kloten-Dietlikon Jets 0:6. Die Winterthurerinnen wurden für ihre Fehler in der Defensive bestraft, während in der Offensive die Durchschlagskraft fehlte. Damian Keller

Die Red Ants – hier mit Hana Konickova (vorne) und Evelina Garbare – hielten gegen Jets lange gut mit. Foto: Damian Keller

Mit viel Biss und hoher Intensität vermochten die Red Ants im ersten Drittel dem Meister Paroli zu bieten. Eche Torchancen waren auf beiden Seiten Mangelware, die Partie spielte sich vor allem in den neutralen Zonen ab – und dies absolut auf Augenhöhe. Wenn die Winterthurerinnen in dieser Phase in Führung gegangen wären, hätte dies sicher für noch mehr Selbstvertrauen gesorgt. So waren es aber in der 15. Minute die Gäste, die durch eine Direktabnahme der Finnin Laura Pakarinen vorlegten.