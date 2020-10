Richterswiler Spital – Dem Paracelsus-Spital droht wegen Corona das Aus Die finanziellen Einbussen des Richterswiler Paracelsus-Spitals sind auf Grund der Corona-Pandemie so gross, dass es Nachlassstundung beantragen musste. Sibylle Saxer UPDATE FOLGT

Das Paracelsus-Spital in Richterswil steht wegen der Corona-Pandemie vor der Schliessung. Moritz Hager

Die Corona-Pandemie ist mit voller Wucht zurück – und sie ist dabei, ein erstes grosses Opfer in der Region zu zu fordern: Das Paracelsus-Spital in Richterswil ist offenbar kurz vor dem Ende. Das teilt die SenioResidenz AG mit, in deren Gebäude das traditionsreiche Spital eingemietet ist.

Die Covid-19-Krise habe dem Spital so stark zugesetzt, dass dieses habe Nachlassstundung beantragen müssen, heisst es in der Mitteilung weiter. Das sei die einzige Chance, die Zukunft des Spitals in geordneten Bahnen zu regeln.

Drohende Schliessung

Wie es in der Mitteilung weiter heisst, will das Paracelsus-Spital auf jeden Fall verschiedene Leistungen, die für die Versorgung der regionalen Bevölkerung wichtig sind, erhalten: entweder innerhalb des Spitals in Kooperation mit einem Kooperationspartner oder ausserhalb des Spitals in anderen organisatorischen Einheiten. Sollte es nicht gelingen, innert nützlicher Frist Kooperationspartner zu finden, welche die Auslastung des Spitals erhöhen würden, müsste das Spital gemäss PSR schrittweise geschlossen werden. Das Spital bemüht sich, so viele Arbeitsplätze wie möglich zu erhalten.

Das Paracelsus-Spital selbst stellt für Freitag-Nachmittag weitere Informationen in Aussicht.