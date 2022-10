Zu zweit lebt sich das Leben in vielen Situationen einfacher. Illustration: Ruedi Widmer

Mit einem Fleisch-Käse-Plättli, einer grossen Flasche Most und einem frisch angeschnittenen Ruchbrot posierte die Hagenbucherin Cornelia Widmer in einer idyllischen Stallszenerie für den Bauernkalender 2023. Eine Ehre, die das 23-jährige Oktobergirl offenbar ihrem Freund zu verdanken hat. Er sei es nämlich gewesen, der sie zum Casting angemeldet und dann auch überzeugt habe, daran teilzunehmen. Einen Partner zu haben, der die eigenen Ambitionen erkennt, bevor man es selber tut, hat also durchaus seine Vorteile.

Doch auch sonst im Leben sind Freunde und Freundinnen, Ehepartner und Ehepartnerinnen immer wieder ganz nützlich. Zum Beispiel dann, wenn nach einem Tag im Homeoffice plötzlich das eigene Mami vor der Tür steht und angesichts der sieben mit Kaffeeresten verklebten Espressotassen im Brünneli in eine mütterliche Sorgenspirale gerät. Ein «Du, mich musst du nicht anschauen, das war der Peter», und schon bleibt man von einem Vortrag über die Gefahren von übermässigem Kaffeekonsum verschont.

Oder dann, wenn man im Anflug einer verfrühten Midlife-Krise plötzlich den Impuls verspürt, bei der Neuauflage von «Jung, wild und sexy» mitzumachen. Als Single eine zwar fragwürdige, aber denkbare Option, das Leben in neue Bahnen zu lenken. Für Menschen in einer Beziehung dagegen ein No-go. So verwehrt einem der Partner im schlimmsten Fall eine «verrückte Zeit», im besten Fall bewahrt er einen vor einer Reihe von Peinlichkeiten.

Dass man dank eines Partners sogar etwas Gutes für die Umwelt tun kann, wissen wir seit einigen Wochen. Um Wasser zu sparen, könne man zu zweit duschen, verriet Bundesrätin Simonetta Sommaruga in einem Interview. Na dann, ab unter die Dusche!

Fabienne Grimm ist Redaktorin im Ressort Region Winterthur und schreibt über Gemeindepolitik und Gesellschaftsthemen. Sie hat an der Universität Fribourg Zeitgeschichte studiert. Mehr Infos

