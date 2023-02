Selbsthilfegruppe in Winterthur – Dem Rätsel Long Covid gemeinsam auf die Schliche kommen Sabina L. leidet unter den Spätfolgen einer Coronavirus-Infektion. Sie erzählt, wie schwierig es war, die richtige Diagnose zu erhalten, und weshalb sie nun eine Selbsthilfegruppe gegründet hat. Dagmar Appelt

Winterthur

Sabina L. leidet seit acht Monaten unter dem Post-Covid-Syndrom. Foto: Marc Dahinden

Es war der schlimmste Sommer, an den sich Sabina L. erinnern kann. Die Mutter einer dreieinhalbjährigen Tochter spricht leise. In diesem Artikel möchte sie nicht mit ihrem richtigen Namen vorkommen. «Damit ich nicht ein Leben lang mit Long Covid in Verbindung gebracht werde.» Sie legt eine Kapsel in die Kaffeemaschine und drückt auf den Knopf. Der Kaffee läuft durch die ratternde Maschine. Sonst ist Stille im Raum.