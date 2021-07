Unwetterwarnung für die Region – Dem Raum Winterthur droht erneut eine Superzelle Am Wochenende wird es wieder ungemütlich. «Die Zutaten für ein heftiges Unwetter sind alle vorhanden», sagt Meteorologe Patrick Stierli. Es ist mit heftigen Sturmböen, Starkregen und Hagel zu rechnen. Thomas Münzel

Erst vor zehn Tagen hatte ein heftiges Unwetter in der Region Winterthur viele Bäume entwurzelt, Dächer abgedeckt und Felder zerstört. Foto: Madeleine Schoder

Die Erinnerungen an die Unwetter der vergangenen Wochen in Winterthur und Umgebung sind bei vielen noch sehr präsent. In die Knochen gefahren ist vor allem der Hagel- und Gewittersturm in der Nacht auf den 13. Juli. Die sogenannte Superzelle entwurzelte unzählige Bäume, deckte Dächer ab, vernichtete Sonnenblumenfelder und viele andere Kulturen. Es entstanden Schäden in Millionenhöhe.

Superzellen gebe es nur selten, sagten Meteorologen damals. Doch nun bedroht genau eine solche den Raum Winterthur erneut. Die explosive Mischung aus sehr feuchten, warmen und labil geschichteten Luftmassen wird laut Meteo Schweiz voraussichtlich zwischen Samstagnachmittag und in der Nacht auf Sonntag in der Region eintreffen. «Die Zutaten für ein heftiges Unwetter sind alle vorhanden», sagt Meteorologe Patrick Stierli auf Anfrage. «Es ist also durchaus möglich, dass wieder eine Superzelle in der Region Winterthur wütet.» Eine exakte Vorhersage, wo und wann das Unwetter tatsächlich durchziehe, sei aber zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich.