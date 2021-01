Auf, auf, es ist Hilari! – Dem Schnee und Corona zum Trotz den Hilari eingetrommelt Die Uhwieser lassen sich nicht unterkriegen. Sie lärmen am Hilari-Freitagmorgen wie immer, und wie das Video zeigt, trotzen sie damit nicht nur Corona, sondern auch dem Schneegestöber. Eva Wanner

Schnee, Kälte und Corona – nichts konnte die Trommler davon abhalten, den Hilari gebührend einzuläuten. Foto: PD

Die Trommler ziehen am Freitag früh – sehr früh – durch die Strassen von Uhwiesen. Das hat Tradition, wie so vieles rund um den Hilari in den Gemeinden Feuerthalen, Flurlingen und Laufen-Uhwiesen. Doch dieses Jahr ist alles anders.