Der FCW-Schaffhauser – Demhasaj und die Erinnerung ans Eröffnungstor Die ersten zwei Auftritte des Stürmers Shkelqim, genannt Mimi, Demhasaj für den FC Winterthur waren vielversprechend. Das Derby in Schaffhausen ist auch für ihn eine spezielle Herausforderung. Hansjörg Schifferli

Der Schaffhauser Shkelqim Demhasaj (hier beim Sieg in Thun) soll im Derby für den FCW eine wichtige Rolle spielen. Foto: Claudio De Capitani (Freshfocus)

s geht gegen den FC Schaffhausen, und ein Schaffhauser soll für den FCW in gewichtiger Rolle auftreten. Anders also, als er sie bisher spielte, wenn er bei Treffen der beiden Nachbarn dabei war. Beispielsweise im Februar 2017, als FCS – FCW das Eröffnungsspiel des neuen Stadions war. 7700 Zuschauer kamen, die Schaffhauser des Murat Yakin schlugen die Winterthurer des Umberto Romano 2:1. Und Shkelqim Demhasaj, der damals seine vierte, letzte und mit 17 Toren beste Saison im Schaffhauser «Eins» spielte, schoss das erste Tor im neuen Stadion. Es war ein Elfmeter nach einem Foul des nachmaligen YB-Meistergoalies David von Ballmoos an Demhasaj selbst, Der griff sich den Ball, obwohl Kollege Steven Lang als Schütze vorgesehen war.