Neue Offensivkraft – Demhasaj wechselt von GC zum FCW Der FC Winterthur scheint einen Ersatz für den verletzten Topskorer Roman Buess gefunden zu haben. Hansjörg Schifferli

Shkelqim Demhasaj stand am Samstag noch im Derby gegen den FC Zürich für die Grasshoppers im Einsatz. Claudio Thoma (Freshfocus)

Shkelqim Demhasaj, 25-jähriger Kosovare aus Schaffhausen und zuletzt in Diensten der Grasshoppers, soll die Verstärkung der Offensive des FC Winterthur werden, die nach dem noch ein paar Wochen währenden Ausfall des Topskorers Roman Buess als nötig erachtet wird. Schliesslich geht es für den FCW in diesem Frühjahr um nichts weniger als die Chance, im Aufstiegskampf zumindest ernsthaft mitzumischen. Fakt ist, dass der Verein vor der Verpflichtung Demhasajs steht und dessen Trainingsstart dann am Freitagnachmittag vorgesehen wäre.