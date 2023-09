Demo gegen Impfdorf – Polizei hat Impfgegner zu Unrecht weggewiesen Bereits zum dritten Mal spricht das Bezirksgericht Zürich einen Demonstranten der Gruppe Mass-voll frei. Auch weitere Teilnehmende der Demo im Hauptbahnhof dürften freigesprochen werden. David Sarasin

Die Polizeipräsenz war gross, als das Impfdorf im November 2021 seinen Betrieb aufnahm. Foto: Sabina Bobst

Es dauerte nicht lange, bis die Stadt- und Kantonspolizei die rund 50 Kundgebungsteilnehmenden eingekesselt hatte. An der Zollstrasse, am Eingang zum HB, demonstrieren sie im November 2021 gegen 19 Uhr gegen das Impfdorf in der Haupthalle des Hauptbahnhofs, das an diesem Tag seine Pforten öffnete. Zur Kundgebung aufgerufen hatten die massnahmenkritische und in Teilen verschwörungsideologische Gruppen Mass-voll und Freiheitstrychler.