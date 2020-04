Gemeinderat Winterthur – Demokratie im Pausenmodus

Der Gemeinderat Winterthur soll wieder hochgefahren werden. Doch das dauert. Die erste Sitzung wird frühestens Ende Mai stattfinden, sagt Ratspräsident Andreas Geering (CVP). Michael Graf

Am 24. Februar fand hier im Rathaus die letzte Sitzung des Grossen Gemeinderats statt. Wann und wo das Parlament wieder zusammenkommt, ist noch nicht entschieden. Archivfoto: Enzo Lopardo

Als der Bundesrat am 16. März den ausserordentlichen Zustand ausrief, zögerte der oberste Winterthurer nicht lange. Andreas Geering (CVP), Präsident des Grossen Gemeinderats, verkündete am gleichen Tag, dass der Ratsbetrieb per sofort ausgesetzt sei. Der Weg zurück ist steiniger. Geering schrieb zwar schon am 6. April auf der Plattform Forum Winterthur: «Nun muss es darum gehen, die Demokratie sobald als möglich und in geordneten Bahnen wieder hochzufahren.» Doch einen fixen Termin für diesen Neustart gibt es noch nicht. «Ende Mai» sei eine erste Ratssitzung denkbar, sagt Geering auf Anfrage – «sofern sich die Lage nicht verschlechtert».