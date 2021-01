Randale im Capitol – Demokratin steckt sich bei Republikanern mit Corona an Während des Sturms aufs US-Capitol lehnten es mehrere republikanische Parlamentarier ab, Schutzmasken zu tragen. Bei ihnen soll sich Bonnie Watson Coleman nun mit dem Coronavirus infiziert haben.

Hat leichte Symptome und ruht sich zuhause aus: Abgeordnete Bonnie Watson Coleman. (Archivbild) AFP/Alex Wong/Getty Images North America

Darum gehts Infos einblenden Bonnie Watson Coleman, Abgeordnete der US-Demokraten, hat sich mit dem Coronavirus angesteckt.

Während der Randale im US-Capitol lehnten es mehrere Republikaner ab, eine Maske zu tragen.

Bei ihnen soll sich die Parlamentarierin infiziert haben.

Eine Abgeordnete der US-Demokraten hat sich mutmasslich während der Randale im Capitol mit dem Coronavirus infiziert. Die 75-jährige Bonnie Watson Coleman teilte am Montag mit, sie sei positiv getestet worden, habe leichte Symptome und ruhe sich zuhause aus. Die Parlamentarierin nehme an, sich angesteckt zu haben, als sie vor den Randalierern Zuflucht gesucht habe, erklärte deren Büro. An ihrem Zufluchtsort innerhalb des Capitols hätten mehrere Menschen keinen Atemschutz getragen.

Im Internet verbreitete Aufnahmen zeigten, dass mehrere republikanische Parlamentarier es ablehnten, ihnen angebotene Atemschutzmasken anzuziehen, während sie sich in einem Ausschussraum vor den Randalierern verbargen. Der gewählte Präsident Joe Biden, der das Amt am Mittwoch kommender Woche antritt, nannte dieses Verhalten «verantwortungslos».

Hunderte Anhänger des abgewählten Präsidenten Donald Trump hatten am vergangenen Mittwoch das Capitol gestürmt und dort stundenlang für Chaos gesorgt. Sie zerschlugen Fenster, verwüsteten Büros und besetzten Räume. Eine Trump-Anhängerin wurde im Capitol von der Polizei erschossen, ein Polizist erlag am folgenden Tag seinen Verletzungen. Drei weitere Menschen starben am Rande der Ausschreitungen infolge medizinischer Notfälle.

AFP/chk