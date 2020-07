Black Lives Matter – Demonstration gegen Rassismus in Winterthur Rund 30 Frauen und Männer haben am Samstag beim Bahnhof Winterthur gegen Rassenhass und -diskriminierung demonstriert. Urs Ellenberger

In einer choreografierten Aktion legten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zunächst für rund neun Minuten auf den Boden vor der grossen Unterführung. Damit erinnerten sie an den gewaltsamen Tod des US-Amerikaners George Floyd, der im Mai bei einem Polizeieinsatz in Minneapolis ums Leben kam. Danach knieten sie mit erhobener Faust hin, während eine Teilnehmerin politische Forderungen verlas.

Diese verlangen unter anderem rassenneutrale Kontrollen durch die Polizei oder eine unabhängige Beschwerdestelle bei Fällen von Polizei- oder Behördengewalt. Auch müsse sich die offizielle Schweiz zur eigenen Beteiligung am Kolonialismus und der Apartheid äussern und diese Beteiligung im Schulunterricht thematisieren.

Schweizweite Aktion

Nach einer Viertelstunde zogen die Teilnehmer des Flashmobs friedlich ab. Ähnliche Aktionen fanden gleichzeitig in Zürich, Basel, Aarau und Luzern statt. Aufgerufen zur Demonstration hatten rund 20 Organisationen.