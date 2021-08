Hochwasserschutz in Zell – «Den Dorfbach für das Volk erlebbar machen» Der Zellerbach soll künftig an zwei Stellen oberirdisch durchs Dorf fliessen. Zudem soll die SBB-Brücke bei der Tösstalstrasse durch einen Neubau ersetzt werden. Leon Zimmermann

Der Zellerbach fliesst aktuell durch einen dunklen Tunnel durchs Dorf. Dies könnte sich bald ändern. Foto: Enzo Lopardo

Rund 50 Personen haben am Freitagabend in der Schule Zell an einer Infoveranstaltung der Gemeinde zum Hochwasserschutz am Zellerbach teilgenommen. Gemäss dem Vorprojekt der Niederer und Pozzi AG soll der Bach künftig an zwei Abschnitten oberirdisch durchs Dorf fliessen: beim Kindergarten und unterhalb der Langenhardtstrasse.

Innerhalb der rot markierten Stellen soll der Zellerbach künftig oberirdisch durchs Dorf fliessen. Grafik: PD

Projektverfasser Roger Kolb erklärte: «So können die Fische bachaufwärts schwimmen, ohne dass sie durch einen dunklen Tunnel müssen. Es geht aber auch darum, den Dorfbach für das Volk erlebbar zu machen.» Dafür sei nebst dem Bau von Geländern eine neue Brücke vor dem Kindergarten erforderlich. «Wir müssten während der Bauarbeiten den Verkehr abklemmen. Die Leute könnten während dieser Zeit nur zu Fuss zu den hinteren Liegenschaften.»