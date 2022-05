Fussball: Rückschlag in der NLB – Den FCW-Frauen mangelt es an Erfahrung 2017 spielten sie noch in der 3. Liga. Jahrelang reihten sie Sieg an Sieg. Nach der 0:4-Heimniederlage gegen Schlieren kämpfen sie nun aber als Tabellenletzte gegen den Abstieg aus der NLB. Markus Wyss

Adrienne Krysl ist gefordert wie nie zuvor: In den verbleibenden fünf Meisterschafts-Spielen muss die Trainerin die passenden Worte und taktischen Marschrouten finden, um den ersten Abstieg der FCW-Frauen seit der Gründung des Teams vor fünf Jahren zu verhindern. Foto: Christian Merz

Mit Gastgeber Winterthur und Schlieren standen sich am sechstletzten Spieltag der NLB-Platzierungsrunde zwei abstiegsgefährdete Teams gegenüber. Die Eulachstädterinnen gingen mit den schlechteren Vorzeichen in die Partie, weil sie durch die Siege von Luzern und Küssnacht a/R am Tag zuvor auf den letzten Tabellenplatz der Achtergruppe abgerutscht waren.