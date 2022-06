Stadtalk in Winterthur – Den Frauen ihre Geschichte geben Die Historikerin, Frauenrechtlerin und Politikerin Heidi Witzig war zu Gast im Stadtalk. Die thematische Tour d’horizon reichte von ihr als Person bis zur Eingemeindung Veltheim in Winterthur. Regina Speiser

Heidi Witzig setzte sich ein Leben lang für ein positives und eigenständiges Bild der Frau in der Gesellschaft ein. Foto: Marc Dahinden

«Der junge Alexander eroberte Indien.» Er allein? «Cäsar schlug die Gallier.» Hatte er nicht wenigstens einen Koch bei sich? «Philipp von Spanien weinte, als seine Flotte untergegangen war.» Weinte sonst niemand? – Bertold Brecht prangerte in seinem 1935 veröffentlichten Gedicht «Fragen eines lesenden Arbeiters» an, was Heidi Witzig wenige Jahrzehnte später in ihrem Geschichtsstudium immer noch störte: Es ging in der Geschichtsvermittlung primär nur um sogenannt berühmte Staatsmänner und um Helden jedwelcher Art.