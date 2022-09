Christoph Rhyner in seinem 450 Quadratmeter grossen, dicht bepflanzten Sammlergarten im St. Galler Rheintal.

Christoph Rhyner in seinem 450 Quadratmeter grossen, dicht bepflanzten Sammlergarten im St. Galler Rheintal.

Christoph Rhyner: Wir haben versucht, uns und den Garten darauf vorzubereiten – soweit das möglich ist. Am Einfachsten war dies im Gemüsegarten: Dort haben wir einfach eine Gründüngung mit dem passenden Namen «Sabbath-Jahr» ausgesät. Auch Ringelblumen haben wir überall versamen lassen. Beerensträucher habe ich nach der Ernte ausgelichtet, und sowieso habe ich überall, wo ich schneiden musste, immer gleich etwas mehr geschnitten, als ich sonst würde. Bei den Reben waren wir radikal. Damit sie nichts zu tun gibt, haben wir die Blüten und Austriebe abgeschnitten, sodass sie gar nicht erst Früchte bildet. Im Ziergarten ist es schwieriger, da kann man eigentlich nicht viel vorbereiten.

Im ersten Moment machte mir die Vorstellung Angst, den Garten zurückzulassen. Ich dachte, jetzt habe ich doch all diese kleinen Schätze gehegt und gepflegt – und vielleicht werden sich jetzt andere Pflanzen darüber hermachen. Ich musste lernen, loszulassen. Irgendwann wurde mir bewusst, dass man eigentlich immer loslassen muss im Garten. Es gibt Pflanzen, die einfach nicht gedeihen, auch wenn man da ist und zu ihnen schaut. Das ist der Lauf der Dinge, das sind die Gesetze der Natur, die man akzeptieren muss.

Loslassen üben – das allein hat geholfen?

Das und die Vorfreude. Ich stellte mir vor, was für Pflanzen ich anstelle meines Gartens dafür in Kamerun kennen lernen und haben werde. Eine schöne Vorstellung! Und die Vorfreude auf die Rückkehr tut auch gut. In einem Jahr sehen zu können, wie sich unser Garten mit nur minimaler Pflege entwickelt hat, darauf freue ich mich.