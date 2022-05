FCW vor dem Match in Wil – Den Kampf mit den eigenen Nerven gewinnen Der FC Winterthur hat noch immer reelle Chancen, in die Super League aufzusteigen. Dafür aber muss er aber nicht zuletzt die Probleme bewältigen, die ihm die eigenen Nerven stellen. Hansjörg Schifferli

FCW-Trainer Alex Frei überlegt sich, mit welchen Massnahmen er sein Team besser in der Balance halten kann. Foto: Madeleine Schoder

Das 2:2 gegen den FC Thun nach tumultuösem Ende mag für den FC Winterthur eine Enttäuschung gewesen sein. Er ist danach nicht mehr die Nummer 1 der Challenge League, aber verloren ist noch nichts. Drei Runden sind noch zu spielen, alle drei Aufstiegskandidaten haben ihre Klassierung in eigener Hand – der FC Schaffhausen und der FC Aarau allerdings Platz 1, der FCW «nur» noch die Barrage. Der FCW ist direkter Aufsteiger, wenn sich – mal abgesehen von Überraschungen – dies begibt: Er gewinnt an diesem Montagabend in Wil, am Samstag daheim gegen Neuchâtel Xamax und eine Woche später beim Absteiger SC Kriens und die beiden Rivalen trennen sich in ihrer Direktbegegnung in der zweitletzten Runde in Schaffhausen unentschieden. Gibt es in jenem Match einen Sieger, ist der FCW mit drei Siegen auf jeden Fall Zweiter.