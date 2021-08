Spitzentennis in Winterthur – Den Mix aus Erfahrung und Jugend finden Die Männer des LTC Winterthur feierten am Montag ihre Premiere in der NLA. Organisatorisch, finanziell und personell scheint der Club für dieses Abenteuer gut gerüstet zu sein. René Bachmann

Gian Grünig ist eines der Schweizer Talente im LTC Winterthur. Foto: Madeleine Schoder

Das Festmahl im Römerpark war angerichtet. Der erste Auftritt der Männer des LTC Winterthur in der NLA war von strahlend blauem Himmel begleitet und die bestens gelaunten rund 150 Zuschauer bekamen in der schmucken Anlage Tennis von einer Qualität zu sehen, wie sie sonst nur an Turnieren wie in Gstaad oder am Fernseher zu bestaunen ist. Dass das Heimteam dabei dem Titelfavoriten Sonnenberg in den Einzeln ausgezeichnet Paroli bieten konnte, trug seinen Teil zur Begeisterung auf den Rängen und somit zur gelungenen Premiere des LTC in der NLA bei. Daran konnte auch nichts ändern, dass am Ende mit 2:7 eine deutliche Niederlage resultierte.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung