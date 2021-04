US-Abzug aus Afghanistan – Den Preis zahlen die Jungen und die Frauen Die junge Generation kann sich kaum an das Schreckensregime der Taliban erinnern. Nun bangt sie zusammen mit den Frauen, deren Lage sich trotz aller Gewalt verbessert hat, um ihre Zukunft. Tobias Matern

Werden bis spätestens 11. September 2021 abgezogen: US-Soldaten in Afghanistan. Foto: David Goldman (AP)

Afghanistan steht vor einer ungewissen Zukunft, das ist für die Menschen im Land eigentlich nichts Neues. Bis zum 11. September werden die ausländischen Truppen das Land verlassen haben, so will es US-Präsident Joe Biden. Der längste Einsatz der amerikanischen Geschichte geht damit nach 20 Jahren zu Ende, für die Afghaninnen und Afghanen bleibt die bange Frage: Was wird jetzt aus ihnen?

Noch immer gibt es zwischen afghanischer Regierung und den Taliban keinen Friedensschluss, die Islamisten zeigen bisher in den Gesprächen kein Entgegenkommen. Sie fühlen sich so sicher, dass sie sogar die USA auffordern, nicht erst im September, sondern bis Mai zu gehen. Und ihre Anschläge auf öffentliche Einrichtungen setzen sie unvermindert fort.