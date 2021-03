Überraschung im Unihockey – Den Red Ants fehlt noch ein Sieg Mit einem 3:2-Erfolg in Chur gelingt den Red Ants das nötige Break im Playoff-Viertelfinal gegen Piranha. Am Samstag in Winterthur können sie die Serie entscheiden. Damian Keller

Ein Doppelschlag von Melea Brunner und die defensive Stärke sorgen für den Unterschied. Foto: Urs Kindhauser

Während sich zwei Berner Teams auf den langen Weg nach Winterthur machten, um in der Axa-Arena gegeneinander das TV-Spiel der Runde zu bestreiten, verliessen die Red Ants die Stadt in Richtung Chur – Playoff-Unihockey in Zeiten von Corona.

Die Winterthurerinnen traten von Beginn weg defensiv stabil auf, um aus einer kontrollierten Abwehr heraus regelmässig selber Torchancen zu kreieren. Kurz vor der ersten Pause war es soweit. Nach einem langen Zuspiel Evelina Garbares vernaschte die 20 Jahre junge Melea Brunner die zehn Jahre ältere Internationale Flurina Marti und sorgte für die Führung. Keine Minute später stand Brunner am langen Pfosten erneut goldrichtig. «Diese Tore fielen für uns zu einem sehr günstigen Zeitpunkt», bemerkte Cheftrainer Lukas Eggli.