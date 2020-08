Analyse zur Lage in den USA – Den Vereinigten Staaten droht die Unregierbarkeit Hass, Inkompetenz, die Missachtung demokratischer Normen: Das rücksichtslose Nullsummenspiel Donald Trumps und anderer Akteure gefährdet die amerikanische Zukunft. Ein Kolumnist vergleicht das Land bereits mit dem Libanon. Meinung Martin Kilian, Washington

Seit Donald Trumps Amtsantritt hat sich das Auseinanderdriften der verfeindeten Fraktionen erheblich beschleunigt: Der US-Präsident an einer Pressekonferenz im Weissen Haus am 10. August 2020. Keystone/AP Photo/Andrew Harnik

Millionen Arbeitslose erhalten kein Geld mehr aus Washington, säumigen Mietern und Hausbesitzern drohen Zwangsräumungen, Kommunen und Bundesstaaten fehlt das Geld: Mitten in der schlimmsten Pandemie seit der Spanischen Grippe 1918 und der bedrohlichsten Wirtschaftskrise seit der Grossen Depression vor nahezu einem Jahrhundert läuft nichts mehr in Washington. Seit Tagen verhandeln das Weisse Haus und die Demokraten ergebnislos über Hilfspakete, auch am Montag aber war eine Einigung nicht in Sicht.

Zwar preschte Präsident Trump mit Hilfe fragwürdiger Präsidialerlasse vor, zu kompliziert und undurchsetzbar aber sind sie, um wirklich Abhilfe zu schaffen. Gescheitert ist eine Einigung bislang am traurigen Zustand des amerikanischen Gemeinwesens: E pluribus unum – aus vielen eines – lautet das amerikanische Motto, tatsächlich aber ist die Nation in Stämme zerfallen, die argwöhnisch über ihren Besitzstand wachen und dem politischen Gegner ja nicht entgegenkommen wollen.

In einer bemerkenswerten Kolumne in der New York Times verglich Thomas Friedman am Sonntag die Vereinigten Staaten mit dem Libanon: Die politischen Differenzen im Land seien «so tief geworden, dass unsere beiden Parteien religiösen Sekten bei einem Nullsummenspiel um die Macht ähneln», schreibt Friedman. Alles sei «politisch geworden: Klima, Energie, das Tragen von Schutzmasken».

Die Demokraten sind hier nicht von aller Schuld frei, auch sie sind bisweilen Betreiber dieses Nullsummenspiels, zum Beispiel bei den endlosen Russland-Untersuchungen. Die Hauptschuld an der amerikanischen Misere aber trägt die Republikanische Partei. Inzwischen eine fast kultische Bewegung um den Präsidenten hat sie seit Jahrzehnten die Polarisierung Washingtons vorangetrieben. Selten ist sie kompromissbereit, rücksichtslos kämpft sie derzeit um die Aufrechterhaltung weisser Vorherrschaft in einer sich demografisch wandelnden Gesellschaft.

Seit Donald Trumps Amtsantritt hat sich das Auseinanderdriften der verfeindeten Fraktionen erheblich beschleunigt. Skrupellos treibt der Präsident noch mehr Keile in die Gesellschaft, nicht so sehr ihr Wohl liegt ihm am Herzen als vielmehr seine Wiederwahl. Trump versteht sich vornehmlich als Präsident seiner Basis, er vertritt die Anliegen evangelikaler Christen und weisser Wähler in kleineren Städten und auf dem platten Land.

Demokratisch regierte Bundesstaaten wie New York oder Kalifornien müssen sich hingegen Pressionen und Unverschämtheiten gefallen lassen, gleichfalls demokratischen Metropolen wie Chicago oder Portland, Oregon, drohte der Präsident gar mit Polizeieinsätzen. Trumps unzulängliche, ja bizarre Reaktion auf den Ausbruch der Corona-Pandemie in New York und Neuengland im März wird dadurch erklärbar: Hier wütete die Seuche in überwiegend demokratischen Bundesstaaten, indes in republikanischen Staaten wie Texas oder Florida nichts davon zu spüren war.

Weil das Land so zerrissen ist, hoffen der Präsident und seine Berater, Motivierung und Mobilisierung der republikanischen Basis reichten aus zum Sieg im November. Auf die politische Mitte oder gar auf demokratische Wähler zuzugehen, rentiert sich nicht: Jeder ist in seinem Lager verwurzelt, auch parteilose Wähler haben überwiegend Partei ergriffen. Gleichzeitig versuchen Trump und seine Statthalter in den Bundesstaaten, die Wahlbeteiligung der Demokraten zu drücken: Wo sie wählen, soll es weniger Wahllokale geben und deshalb lange Warteschlangen. Und Briefwahl soll nur dort erlaubt werden, wo wie in Florida betagte Trump-Wähler andernfalls aus Angst vor Ansteckung nicht wählen gingen.

Das heiligste Recht einer Demokratie, nämlich das Wahlrecht, wird so mit Füssen getreten, besonders die demokratisch wählenden Minderheiten sollen mit diversen Tricks, darunter der «Säuberung» von Wählerlisten, vom Urnengang abgehalten werden. Obendrein hat der Präsident bereits laut darüber nachgedacht, das Wahlergebnis im Falle einer Niederlage nicht anzuerkennen. Auch wäre niemand überrascht, wenn ein Republikaner zum dritten Mal seit der Jahrtausendwende die Präsidentschaftswahl nicht mit einer Mehrheit der Wählerstimmen, sondern lediglich dank des Wahlkollegiums gewänne.

Irgendwann aber ist Schluss, irgendwann könnte sich die fortwährende Strapazierung und Missachtung demokratischer Normen in einer politischen Explosion entladen. So tief sitzt gegenseitiges Misstrauen und gegenseitiger Hass, dass den Vereinigten Staaten dann eine spezifisch amerikanische Art der Unregierbarkeit drohte.