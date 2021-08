Kolumne «Lomo» – Denken wir an Flugzeuge! Vertrauen Sie den Fachleuten, wenn es um einen Flug nach Gran Canaria geht?, fragt der «Landbote»-Kolumnist. Und wie sieht es beim Klimawandel aus? Johannes Binotto

Ein Flug in die Ferien ist natürlich schön. Aber würden Sie auch einsteigen, wenn die Überlebenschance 1 zu 227 beträgt? Foto: Alamy Stock Photo

Stellen Sie sich vor, sie kaufen ein Flugticket nach Gran Canaria, und am Schalter sagt man Ihnen: «Ach übrigens, zum Flugzeug sollten Sie vielleicht wissen, dass 227 von unseren 228 Mechanikern davon ausgehen, dass es beim Flug auseinanderfällt, und der eine Mechaniker, der findet, es könnte vielleicht noch knapp reichen, hat sich das Flugzeug nur von weitem angeschaut, denn er ist zwar Mechaniker, aber nicht von den Flugzeugen, sondern von den Rolltreppen im Flughafen.» Würden Sie dieses Flugzeug nehmen?

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

«Wenn wir nämlich das Wort Flugzeug durch das Wort Klimakatastrophe ersetzen, dann sieht die Sache ganz anders aus.»

Antworten Sie jetzt nicht allzu schnell. Denn so absurd und sonnenklar Ihnen vielleicht erscheinen mag, wie man in meinem Beispiel zu reagieren habe, so merkwürdig verhalten wir uns andernorts. Wenn wir nämlich in meiner kleinen Geschichte das Wort Flugzeug durch das Wort Klimakatastrophe ersetzen, dann sieht die Sache schon ganz anders aus.

Auch wenn es ums Klima geht, sind sich nahezu ausschliesslich alle, die sich wirklich wissenschaftlich mit dem Thema beschäftigen, einig, und trotzdem gibt es ganze politische Bewegungen, die lieber auf jene vereinzelten Mechaniker hören wollen, die spekulieren, vielleicht werde ja nicht alles ganz so schlimm. Das kann ich verstehen.

Es wäre ja auch tatsächlich schön, es würde einfach wundersam alles von ganz allein gut rauskommen. Genauso wie ich verstehen kann, dass man wahnsinnig gern nach Gran Canaria in die Ferien möchten. Wäre ja auch wirklich schön. Aber dafür einen Flug buchen mit Überlebenschancen 1 zu 227? Ich glaub nicht, dass eine Fluggesellschaft erfolgreich damit Werbung machen würde.

Ehrlich gesagt, seh ichs ähnlich, wenn es um die Ängste wegen der Covid-Impfung geht. Ich kann schon verstehen, wenn man die Impfung lieber nicht möchte. Ich hab auch nicht gern Spritzen, bin kein Fan von Pharmafirmen und fand die Kopfschmerzen am Tag nach der zweiten Dosis auch nicht schön. Aber stattdessen das Risiko eingehen, an etwas zu erkranken, an dem bislang weltweit 4,4 Millionen Menschen gestorben sind und noch ein Vielfaches mehr Menschen mit lang anhaltenden Beschwerden kämpfen?

Natürlich wäre es schön, Covid wäre einfach nur eine Grippe und die Impfung ganz unnötig. Wäre. Aber was ist, ist halt leider manchmal was anderes. Drum mein Tipp an uns alle bei unseren Risikoabwägungen: Denken wir etwas weniger an das, wovon wir gern hätten, dass es wäre, und dafür etwas mehr an Flugzeuge.

Fehler gefunden?Jetzt melden.