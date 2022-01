Energiewende in Winterthur – Denkmalpflege schmälert Klimabilanz Gebäudesanierungen und Neubauten sind zentral, um die Energiewende voranzubringen. Oft aber werden Bauherren von der Denkmalpflege ausgebremst. Ein Projekt der Genossenschaft HGW zeigt das exemplarisch. Deborah Stoffel

Die Siedlung Grabenacker in Oberwinterthur gilt als Pioniertat des gemeinnützigen Wohnbaus. Ihr historischer Wert schränkt die Heimstätten-Genossenschaft bei der Erneuerung ein. Von 144 Häusern bleiben 117 stehen. Foto: Madeleine Schoder

Fast 80 Jahre alt ist die Siedlung Grabenacker der Heimstätten-Genossenschaft Winterthur, kurz HGW, in Oberwinterthur. Drei Mehrfamilienhäuser stehen parallel zur Strasse, 141 Reiheneinfamilienhäuser quer dazu. Es ist eine Siedlung, die typisch ist für den gemeinnützigen Wohnbau kurz nach Ende des Zweiten Weltkrieges: Auf dem eigenen kleinen Stück Land sollten sich die Arbeiter am Feierabend entspannen und sich in Notzeiten auch selber versorgen können.