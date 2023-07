Das Corpus Delicti: Die Löwenkopf-Attrappe auf dem Brunnen beim Lindengutpark. Foto: Enzo Lopardo

Es gibt Momente, in denen man sich als Journalistin oder Journalist bewusst wird, dass Menschen die Zeitung wirklich lesen. Das mag Sie erstaunen, aber im Redaktionsalltag vergisst man das manchmal. Glücklicherweise holt uns aber immer wieder Feedback aus der Leserschaft – positiv oder negativ – aus diesem Tunnelblick heraus.

Manchmal kommt das Feedback aber auf einem anderen Weg zu uns. Wie diese Woche, als die Redaktion eine besonders kuriose Nachricht bekam: Am historischen Brunnen beim Lindengutpark hatten Unbekannte eine Löwenkopf-Attrappe angeklebt. Dies, nachdem das stählerne Original im Wert von 10’000 Franken von Unbekannten (anderen oder denselben, das ist ebenfalls unbekannt) gestohlen worden war. Das Problem: Das Entfernen der Attrappe könnte den Brunnen beschädigen.

So weit, so Lokaljournalismus. Nur dass hier, genau an dieser Stelle, eine andere Stadtverbesserin fröhlich gescherzt hatte, Winti solle den stibitzten Löwenkopf doch einfach mit einem aus dem Internet ersetzen – und zwar just zwei Wochen, bevor eine solche Attrappe dann wirklich auftauchte.

Der Fall ist klar, ein unabhängiges Gericht braucht es nicht: Jemand aus der «Landbote»-Leserschaft war es. Dieser Jemand könnte sich aber mit dem Fehlen einer Verbotstafel herausreden. Bei der betreffenden Redaktorin wird jetzt dagegen abgeklärt, um wie viel ihr der Lohn gekürzt wird. So steht es in einer geheimen internen Anklageschrift, die der Stadtverbesserin von einer anonymen internen Quelle zugespielt wurde. Vielleicht muss sie aber auch einfach den Original-Löwenkopf wiederbeschaffen, koste es, was es wolle. Bis dahin hofft die Chefredaktion, dass die Polizei die Kolumne nicht liest.

Aus Angst, noch weitere Delikte anzuzetteln und dasselbe Schicksal zu erleiden, hat die Stadtverbesserin heute nur eine grosse Bitte: Wenn Sie auf die Stadtverbesserin hören und Ihr Akt illegal ist, agieren Sie doch nächstes Mal etwas weniger auffällig, danke! Bei allem, was hier schon empfohlen wurde, kann sich die Polizei sonst nicht mehr vor Arbeit retten.



