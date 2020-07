Falls keine Gewitter aufziehen, kann am Abend des Bundesfeiertages in Winterthur und Umgebung wohl auf ein Jäckchen verzichtet werden. Laut Meteo Schweiz ist sogar eine Tropennacht ziemlich wahrscheinlich (die Temperatur sinkt in solchen Fällen in der Nacht nicht unter 20 Grad).

Foto: Keystone/Valentin Flauraud