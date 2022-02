Slalom in Garmisch – Meillard deklassiert die Konkurrenz – Zenhäusern lauert Prächtige Ausgangslage nach dem 1. Lauf: Mit Loïc Meillard und Ramon Zenhäusern stehen zwei Schweizer an der Spitze des Klassements.

Halbzeitführung: Der Schweizer Loïc Meillard war in Garmisch nicht zu bremsen. Foto: Marco Tacca (AP/Keystone)

Tags zuvor Zweiter, jetzt der Führende nach dem 1. Lauf: Loïc Meillard hat den schwierigen Slalomhang in Garmisch-Partenkirchen im Griff. Der 25-jährige Westschweizer hat die Konkurrenz am Vormittag deklassiert und wird mit einer Reserve von einer halben Sekunde und mehr in den 2. Lauf gehen. Dieser beginnt um 12.30 Uhr.

Meillard hat in seiner Karriere noch keinen Spezialslalom gewonnen. Seinen bislang einzigen Weltcupsieg feierte er im Parallelrennen von Chamonix vor gut einem Jahr.

Noch am nächsten kamen ihm der überraschend starke Landsmann Ramon Zenhäusern sowie der österreichische Olympiazweite Johannes Strolz. Der Rückstand des zeitgleichen Duos beträgt 0,51 Sekunden. Mit den beiden achtplatzierten Daniel Yule und Tanguy Nef haben zwei weitere Schweizer zumindest Aussenseiter-Chancen auf das Podest. Nef hatte am Samstag nach dem 1. Lauf in Führung gelegen, schied im zweiten Umgang jedoch aus.

Luca Aerni, Marc Rochat und Sandro Simonet schieden aus.

