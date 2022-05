Zürcher Konzert von Hermeto Pascoal – Der 85-jährige «Hexenmeister» An den Konzerten des brasilianischen Jazzmusikers kann alles passieren: Mal animiert er das Publikum zu Spielen, mal lässt er auf sich warten. Ein Erlebnis wird sein Auftritt im Moods bestimmt. Adrian Schräder

Die Musik von Hermeto Pascoal überschäumt vor Energie und Farbenreichtum. Foto: PD

Manche überlegen sich jahrelang, welche Noten sie wo setzen – er holt sie sich spontan von überall her: Hermeto Pascoal nutzt jede Gelegenheit, um seine Umgebung in Musik umzuwandeln. Eines der bekanntesten Filmdokumente zeigt ihn im hüfttiefen Wasser einer Lagune. Gemeinsam mit einer Gruppe von Männern improvisiert er mit bauchigen Flaschen, mit Flöten, mit den Händen und mit dem blossen Mund. Zu hören ist ein Platschen und Klatschen, ein Blubbern und Gurgeln, ein Jauchzen und Zischen. Immer wieder taucht der korpulente Mann mit dem schlohweissen, langen Haar bei der Klangerzeugung ins Wasser ein und gewinnt seiner Flöte so vogelartige Lockrufe ab. Was erst bizarr wirkt, bekommt alsbald einen ganz natürlichen Charakter.