Stabhochspringer der LV Winterthur – Der Abenteurer ist wieder ein Höhenjäger Mit Daniel Zupeuc hat sich der Stabhochsprung-Gruppe der LV Winterthur ein Chilene mit faszinierendem Hintergrund und grossen Visionen angeschlossen. Jörg Greb

Der Blick ist immer in die Ferne gerichtet: Stabhochspringer Daniel Zupeuc, der bei der LV Winterthur trainiert. Foto: Roger Hofstetter

Als Treffpunkt mit dem Journalisten schlägt Daniel Zupeuc das Starbucks in Zürich Enge vor – in der Nähe seines Arbeitgebers, dem Internationalen Eishockeyverband (IIHF). Ein chilenischer Stabhochspringer bei den Hockeyanern – eine überraschende Konstellation. Er lacht: «Sie suchten dort jemanden im Technologiebereich, und ich brachte die Qualifikationen mit.» Ausschlaggebend aber, so seine Vermutung: die Erfahrung als Leistungssportler. Zupeuc spricht spanisch, englisch, deutsch und portugiesisch. Im Oktober trat er seine Praktikumsstelle an. Ende Dezember reiste er mit der IIHF-Delegation an die (nach Turnierbeginn abgebrochenen) U20-Weltmeisterschaft in Kanada.