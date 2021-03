CVP in Winterthur – Der Abschied vom C tut manchen weh Dieses Wochenende entscheidet die CVP Winterthur, ob auch sie «Die Mitte» wird. Parteipräsident André Zuraikat schwärmt vom Wählerpotenzial der neuen Marke. Stadtpräsident Michael Künzle hätte das C gerne behalten. Michael Graf

Seit 2005 für die CVP im Stadtrat – und wahrscheinlich bald für Die Mitte: Stadtpräsident Michael Künzle. Archivfoto: Enzo Lopardo

In Bern hat man sich schon an den neuen Parteinamen gewöhnt. Seit 1. Januar heisst es: «Bundesrätin Viola Amherd (Mitte)». Der Winterthurer Stadtpräsident ist dagegen nach wie vor «Michael Künzle (CVP)».

Das soll sich dieses Wochenende ändern. Am Samstag stimmen die Delegierten der Christlichdemokratischen Volkspartei (CVP) des Kantons Zürich per Videokonferenz über den Namenswechsel ab. Am Sonntag folgt die Generalversammlung der Ortspartei Winterthur. Den Fusionsvertrag haben die Kantonalparteien von CVP und BDP bereits am Dienstag unterzeichnet.