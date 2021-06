Kantonsrat ändert Schattenwurfregel – Der Abstand zwischen Zürcher Hochhäusern darf kleiner werden Drei Stunden Schatten seien zumutbar, meint das Zürcher Kantonsparlament. Es hat eine fast 50-jährige Regel im Hochhausbau abgeschwächt. Pascal Unternährer

Zürich soll verdichtet werden und schiesst in die Höhe:

Hochhäuser im Leutschenbach. Foto: Sabina Bobst

Derzeit gilt laut kantonaler Bauverordnung, dass ein Hochhaus, also ein Gebäude von mindestens 25 Metern Höhe, ein anderes nicht länger als zwei Stunden an zwei definierten Tagen – 3. November und 8. Februar – beschatten darf. Das hat Auswirkungen auf die zulässigen Abstände zwischen den Häusern. So ist es in gewissen Konstellationen unmöglich, zwei Hochhäuser nebeneinander zu stellen.

Die 2-Stunden-Regel ist eine Zürcher Erfindung, der Kanton hat sie in den 1970er-Jahren eingeführt, viele Kantone kopierten sie.

Die Bestimmung geriet aber im Rahmen der Verdichtungsdiskussion unter Druck. Ein erster FDP-Vorstoss dazu wurde 2011 vom Kantonsrat überwiesen. Am Montag diskutierte das Parlament die Änderung eines Satzes in der Allgemeinen Bauverordnung: Statt zwei, so der Vorschlag, dürften die Häuser andere Gebäude drei Stunden lang beschatten. Der Kanton Zug habe die neue Regel schon eingeführt, wurde gesagt.