Alaa Abdel Fattah im Gefängnis – Der ägyptische Autor hungert vor den Augen der ganzen Welt Die Klimakonferenz COP27 ist vielleicht die letzte Chance des politischen Gefangenen. Nobelpreisträger und Politiker intervenieren – mit einer überraschenden Ausnahme. Moritz Baumstieger , Mirco Keilberth

Seit 200 Tagen im Hungerstreik: Der ägyptische Blogger und Aktivist Alaa Abdel Fattah. Foto: Khaled Desouki (AFP)

Am Montagnachmittag traf in Sharm al-Sheikh aus London kommend eine Besucherin ein, die ägyptische Regierungsbeamte wohl am liebsten gleich wieder zurückgeschickt hätten: Sanaa Seif ist die Schwester des Bloggers, Autors und Aktivisten Alaa Abdel Fattah, der in den vergangenen zehn Jahren die meiste Zeit in ägyptischen Gefängnissen verbracht hat. Appelle, Petitionen und Bitten, den heute 40-Jährigen doch endlich freizulassen, verhallten beim ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi ungehört.