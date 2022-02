Immobilien-Start-up aus Winterthur – Der Ärger mit dem Umbau soll zum Erlebnis werden Immobilien-Start-up: In nur anderthalb Jahren ist das Winterthurer Start-up Conreal von vier auf rund 70 Mitarbeitende gewachsen. Das Unternehmen treibt die Digitalisierung der Baubranche voran. Ines Rütten

Co-Gründer Christoph Meili will mit seinem Immobilien-Start-up Conreal alte Strukturen in der Baubranche aufbrechen. Foto: Marc Dahinden

Wer zum Beispiel sein Badezimmer saniert, hat oft erst viel Stress und Ärger, bevor er sich dann in die neue Badewanne legen kann. Diesen Stress will das Winterthurer Start-up Conreal künftig verhindern. Es vernetzt verschiedene Player der Baubranche, bietet Softwarelösungen für kleinere und mittlere Unternehmen und nutzt Branchen- sowie intelligente Kundendaten, um damit Informationen und Transparenz zu schaffen. Oberstes Ziel ist, ein Umbauprojekt so einfach und effizient wie möglich umzusetzen. «Für Hauseigentümer ist ein Umbau ein komplexer Prozess, obwohl sie am Ende zum Beispiel einfach nur ein cooles Badezimmer möchten», sagt Co-Gründer und Ex-Handballer Christoph Meili. «Wir wollen, dass dieser Prozess einfacher, transparenter und rentabler wird – für alle Beteiligten.»