Pfadi im Playoff-Halbfinal – Der Ärger sitzt tief, jetzt aber ist ein Job zu erledigen Nur drei Tage nach der aufwühlenden Startniederlage geht Pfadi Winterthur am Sonntag in der Axa-Arena Teil 2 der Best-of-5-Halbfinalserie gegen Schaffhausen an. Ein Schlüsselspieler fällt mit Kreuzbandriss aus. Urs Stanger

Alessio Lioi zeigte in der zweiten Halbzeit in Schaffhausen, wie es geht: Der 19-jährige Winterthurer machte Druck und erzielte sieben Tore aus sieben Würfen. Foto: Deuring Photography

Kevin Jud war sauer, richtig sauer. «Es ist komplett respektlos, was heute passiert ist. Respektlos unserer Mannschaft und einzelnen Spielern gegenüber», sagte er noch am Donnerstag spät in der Nacht. Er musste Dampf ablassen. Dass er nach über zehn Jahren im Schweizer Spitzenhandball, in denen er sich regeltechnisch kaum etwas zuschulden kommen liess, eine solche Rote Karte erhielt, sei «lächerlich». Der Platzverweis in der 26. Minute gegen Pfadis Spielmacher, der bei einem Abwehrversuch ausrutschte und so den Gegenspieler behinderte, war der tiefste von diversen Tiefpunkten seitens der Spielleitung.