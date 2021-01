Elgg feiert nicht – Der Äschli findet definitiv nicht statt Die Aschermittwochsgesellschaft überlegt sich, alternativ einen Anlass im Sommer durchzuführen. Nicole Döbeli

Kalt wars am Äschli 2020, doch davon liess sich niemand beirren. Corona aber kommt der Anlass nicht bei. Foto: Enzo Lopardo

Bis Ende Februar gelten die aktuellen Covid-Regelungen und verunmöglichen praktisch jeden öffentlichen Anlass. Auch der Äschli in Elgg kann deshalb am 17. Februar, Aschermittwoch, definitiv nicht begangen werden. Das teilt der Präsident der Aschermittwochsgesellschaft auf deren Website mit: «Ich möchte mich bei allen ganz herzlich für den grossen Zuspruch und die angebotene Unterstützung bedanken. Es ist schön, zu spüren, dass die Elgger Bevölkerung auch in dieser schwierigen Zeit hinter uns steht», schreibt Toni Rebsamen.

«Halten Sie sich bereit»

Ende 2020 waren bereits die Äschli-Wahlen für den 1. Januar abgesagt worden. An diesem Tag wird jeweils ein neuer Hauptmann für die Äschli-Kompanie gewählt, die aus Elgger Buben besteht und am Äschli selbst durch den Dorfkern marschiert. Damals bestand noch eine Resthoffnung, dass der Anlass in einer abgespeckten Variante durchgeführt werden kann.

Die Arbeit und die Ideen gingen dem Vorstand trotz Absage aber nicht aus, schreibt Rebsamen weiter. So haben sie den Plan gefasst, einen Sommeranlass zu organisieren, damit 2021 nicht gänzlich ohne Äschli bleibt. Auch die Generalversammlung soll wenn möglich im Sommer stattfinden. «Wir werden uns zu gegebener Zeit wieder an Sie wenden! Halten Sie sich bitte weiterhin bereit», so Rebsamen an die Unterstützer.