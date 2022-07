Kolumne «Tribüne» – Der alte Kollege Er war ein hervorragender Journalist, ein sicherer Wert. Und er lebte jahrelang ganz in der Nähe. Warum nur ging der Kollege trotzdem vergessen? Karl Lüönd

Wie müsste sie aussehen, eine Strategie gegen das Vergessen? Archivfoto: Landbote

An der Abdankung las einer seiner Enkel einen schönen Vers. Seine beiden Töchter gaben Erinnerungen preis. Traurig und verlegen sassen etwa drei Dutzend Trauergäste in der Kapelle herum.

Der Tote war ein hervorragender Journalist gewesen, Mitglied mehrerer prominenter Gründungsteams, zeitweilig Chefredaktor einer bedeutenden Zeitung, dann immer wieder mit neuen Projekten zugange. Er war ein sicherer Wert; man hat ihn im Lauf der Jahre immer wieder für anspruchsvolle Aufgaben gerufen. Doch nach und nach verschwand er von der Bildfläche und schlug sich als freier Autor durch, manchmal wohl auch mit Gelegenheitsjobs unterhalb seiner professionellen Flughöhe.

Im Kerzenschimmer der Friedhofkapelle sagte die Pfarrerin, er habe in den letzten fünfzehn Jahren seines Lebens gegen tückische Krankheiten kämpfen müssen. Er verlor diesen Kampf lange vor der Zeit.

Und das Verrückte war: Jahrelang haben wir fast Tür an Tür gelebt, aber von seinem Kampf habe ich nichts mitbekommen. Er war eben keine Betriebsnudel, sondern kam gut mit sich selbst und seinem engsten Familienkreis zurecht. Auch mit den Nachbarn und dem Quartier war er eng verbunden.

Umsorgt von der Spitex und verpflegt vom Mahlzeitendienst, freute sich der alternde Kollege vor allem an der Musik. Am meisten habe er Bruce Springsteen geliebt, erfuhren wir an der Abdankung. Die Titel mancher Springsteen-Alben skizzieren sein Leben in der Zurückgezogenheit. : «Missing», «Lonseome Day» und immer wieder, wie eine Selbstermutigung, «Working on a Dream».

Warum hat er seine Träume nicht mit uns geteilt? Wenige Hundert Meter von seiner Wohnung entfernt sind meine Enkel aufgewachsen. Sicher haben wir gelegentlich im gleichen Quartierladen eingekauft, bloss nicht zur gleichen Zeit. Nur der Zufall hat verhindert, dass wir uns einmal auf der Strasse begegnet sind.

Mit der Zeit haben wir ihn aus unserer Erinnerung gelöscht, nicht aus bösem Willen, sondern weil so etwas einfach passiert, wenn man keine Strategie gegen das Vergessen hat. Wie müsste sie aussehen, eine solche Strategie? Kein Problem, sollte man denken, in einem Zeitalter der sozialen Medien mit ihrer allgegenwärtigen Kontaktsucht und der verschiedenen digitalen Klopfzeichen, mit denen man sich melden und fragen kann: Wie geht es dir? Wollen wir uns sehen?

Wer älter wird, hat mehr Zeit dafür. Aber nicht beliebig viel!

