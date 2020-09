Kommentar zum Gift am Blausee – Der amtlich tolerierte Umweltskandal vergiftet das Vertrauen Bund und Kanton Bern haben bei der Lötschberg-Sanierung ihren Job nicht gemacht – das muss Folgen haben. Meinung Simon Bärtschi

Fischsterben am Blausee: Sind Giftstoffe aus einem Steinbruch die Ursache? Foto: Susanne Keller

Im Kandertal sind die Bergbäche so klar, dass man daraus trinken kann. Doch das kann täuschen. Der Untergrund beim Dorf Mitholz ist möglicherweise mit Gift belastet. Die Baufirmen Marti und Vigier haben alten Schotter und Schutt aus dem Lötschbergtunnel illegal in eine Kiesgrube gekippt. Das haben Recherchen dieser Zeitung ans Licht gebracht.

Bahnschotter ist häufig mit Schwermetallen und krebserregenden Stoffen belastet. Dasselbe Gift wie in der Kiesgrube wurde in den Fischen gefunden, die talabwärts im weltberühmten Blausee-Park starben. Viele der bisher bekannten Fakten deuten darauf hin, dass verseuchtes Wasser aus der Grube ins Grundwasser sickerte und die Fische tötete.

Ohne das Massensterben in der Zucht wäre wohl niemand auf die ungeheuerlichen Machenschaften aufmerksam geworden. Bei diesem Giftmüll-Skandal im Berner Oberland gehts aber nicht in erster Linie um die Tiere und die Postkartenlandschaft am Blausee. Es geht vor allem um die Menschen, die im Kandertal leben und Trinkwasser auch aus dem Grundwasserstrom beziehen.

Was macht den Fall so aussergewöhnlich? Dass es hier um eine staatlich geduldete Umweltverschmutzung geht. Den Transport des Schotters in die Grube haben Bund und Kanton Bern abgesegnet – ohne die Details wirklich zu prüfen. Auch Kontrollen vor Ort gab es anfänglich offenbar nicht.

Für die Aufsicht am Lötschberg ist das Bundesamt für Verkehr unter Bundesrätin Simonetta Sommaruga zuständig. Es hätte die Baustelle kontrollieren müssen, schiebt nun aber die Verantwortung feige auf den Kanton ab. Diese Kakofonie untergräbt das Vertrauen in die Behörden. Der Kanton steht wenigstens zum eigenen Pfusch und sagt, der Transport in die Grube sei halt fälschlicherweise durchgewinkt worden.

Das Berner Amt für Wasser und Abfall schreibt sich den Schutz für Mensch und Umwelt auf die Fahne, hat aber bei diesem Projekt im sensiblen Ökosystem den entscheidenden Punkt schlichtweg übersehen und hätte nach Hinweisen schneller reagieren müssen. Dass der Amtschef sagt, das Fischsterben sei vielleicht durch falsche Nahrung ausgelöst worden, ist zynisch.

Was nützen Entsorgungskonzepte, wenn sie nicht wirklich geprüft und vor Ort begutachtet werden? Bei wie vielen der 130 Gruben und Abbaustellen im Kanton Bern wird nicht richtig hingeschaut? Warum gilt für Grossfirmen offenbar nicht derselbe Massstab wie bei Bürgern, die ihr Altglas neben die Sammelstelle legen und gebüsst werden?

Schuld am Desaster am Lötschberg tragen zweifelsohne die involvierten Grosskonzerne Marti und Vigier sowie die BLS. Der Berner Bauriese Marti erneuert im Auftrag der Bahn das Gleisbett im Tunnel, Vigier verarbeitet das Aushubmaterial. Die Firmen wissen haargenau: Der freigelegte Schotter gehört in eine spezielle Waschanlage und in eine Deponie.

Man fragt sich, wie renommierte Bauunternehmen auf die Idee kommen, tonnenweise Dreck einfach zu vergraben. Der Verdacht: Es war die günstigste und naheliegende Lösung, weil hohe Transportkosten anfallen, wenn man den Schotter in eine Deponie fahren muss. Das Prinzip: Merkt sowieso niemand. Die BLS hatte als Bauherrin zuvor den Behörden nur ein unvollständiges Konzept vorgelegt, in dem nicht alle Bauphasen enthalten waren. Moniert hats niemand.

Unverständlich ist, dass die Arbeiten in Mitholz zurzeit nur mit wenig zusätzlichen Vorkehrungen zum Schutz des Grundwassers durchgeführt werden dürfen. Der Kanton schaut weiterhin zu, er will keine Zeit verlieren. Das liegt wohl daran, dass der Bund in derselben Gemeinde zuerst einen Installationsplatz für die zweite Röhre im Basistunnel erstellen und dann ein weitaus heikleres Unterfangen starten will: In Mitholz lagern 3500 Tonnen Bomben und Patronen im Berg. Das Dorf sitzt neben einem Pulverfass, dieses will man loswerden.

Der Blausee-Krimi mit den jetzt anlaufenden Ermittlungen könnte zu Verzögerungen bei der Tunnelsanierung führen und Auswirkungen auf die Entschärfung des Munitionslagers haben. Zum Leid der Kandertaler, die mit Alptransitverkehr und Altlasten schon genug Probleme haben.

Die Staatsanwaltschaft sollte ihre Arbeit jetzt rasch vorantreiben. Wer Regeln gebrochen hat, muss zur Rechenschaft gezogen werden. Auch das aufsichtsrechtliche Wirrwarr zwischen Bund und Kanton gehört geklärt, und der Bund muss die Grossbaustellen besser kontrollieren lassen.

Tauchen neue kritische Erkenntnisse zum Grundwasser auf, bleibt der Berner Regierung nichts anderes, als die Sanierung im Lötschberg zu stoppen. Das ist der Kanton nicht nur den Kandertalern und den Betreibern des Naturparks Blausee schuldig, sondern auch allen Bürgerinnen und Bürgern. Sonst bleibt das Vertrauen in die Behörden möglicherweise nachhaltig vergiftet.