Greifvogelstation Berg am Irchel – Der angeschossene Wanderfalke erholt sich Wanderfalken sind schnelle und geschickte Jäger. Das findet nicht überall Anerkennung – erneut wurde ein Tier angeschossen; es wird in Berg am Irchel aufgepäppelt. Eva Wanner

Das Wanderfalken-Weibchen erholt sich in der Greifvogelstation in Berg am Irchel. Bild: Stiftung Paneco

Sie sind extrem schnell. Mit 300 km/h können sich Wanderfalken auf ihre Beute stürzen – und gehören damit zu den schnellsten Tieren der Welt. Ausserdem sind sie die grösste einheimische Falkenart. Mit ihren messerscharfen Krallen und ihrer sehr guten Sehfähigkeit sind die Tiere gute Jäger.

Nun wurde aber erneut einer der Vögel zum Gejagten. Am 21. August wurde ein Weibchen in die Greifvogelstation in Berg am Irchel eingeliefert. «Der Falke hatte starke Gleichgewichtsstörungen, torkelte und konnte nicht fliegen», schreibt die Stiftung Paneco, zu welcher die Station gehört, auf ihren Social-Media-Kanälen. Das Tier wurde geröntgt und sein Blut untersucht. «Der Vogel litt an einer Bleivergiftung, jemand hat auf ihn geschossen. Zwei Schrotkugeln wurden im Flügel und im Bauchraum entdeckt», schreibt die Stiftung weiter. Dem Tier wurden Medikamente verabreicht, damit das Blei aus dem Blut verschwindet.