Junge Landwirte in Rickenbach – Der Apfelbaum im Dinkelfeld: Ein Biobauer profitiert doppelt Mostäpfel und Dinkelkörner vom gleichen Feld: Familie Strauss will den Ertrag steigern, die Biodiversität fördern und lanciert ein Getreide-Abo. Nicole Döbeli

Pascale und Jürg Strauss probieren auf ihrem Bio-Bauernhof in Rickenbach neue Anbaumethoden aus. Foto: Madeleine Schoder

In Reih und Glied stehen junge Bäumchen auf einem Feld im Rickenbacher Weiler Hinter Grüt. So weit, so gewöhnlich – was im März noch nicht sichtbar ist, ist das Getreide, das bald zwischen den Baumreihen wachsen soll. Agroforst nennt sich die Methode, mit der Jürg und Pascale Strauss auf kleiner Fläche vielfältigeren Ertrag erzielen und gleichzeitig nachhaltiger mit dem Boden umgehen wollen.

Unten im Feld wird maschinell Dinkel geerntet, darüber Mostäpfel oder Tafelbirnen. Dazwischen bleiben die Wege für nützliche Tiere kurz, und im Boden werden verschiedene Schichten genutzt. «Die Baumwurzeln sollen in die Tiefe, das Getreide darüber wachsen», erklärt Jürg Strauss, der den Familienbetrieb vor fünf Jahren übernommen hat.