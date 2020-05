Verbreitung von Schutzmasken – Der asiatische Alltag Wird Maskentragen bei uns bald normal? Das sagen Asienkenner. Pascal Blum

Bald auch bei uns? Eine Frau mit Schutzmaske und traditioneller Kleidung Anfang Mai in Peking, China. Foto: Reuters

Schock an der Schwelle zum Velohelmladen: Maskenpflicht! Schliesslich muss der Verkäufer den Kopfumfang messen, kann also keine Distanz einhalten. Die Maske gibts für 1 Franken, das ungewohnte Ding wird aufgesetzt, aber etwas mache ich falsch, denn jetzt läuft sofort die Brille an, und ich pralle fast ins Regal. Kurz: Das Maskentragen muss der Schweizer wohl noch üben.