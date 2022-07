Gemeindepräsident Max Rütimann – Der atypische SVPler, der mit Humor in schwierige Geschäfte zog Fast neun Jahre lang präsidierte Max Rütimann die Pfungemer Exekutive. Nun gibt er sein Amt ab und erzählt, wieso ihn Karl’s kühne Gassenschau noch heute beschäftigt. Fabienne Grimm , Roger Hofstetter (Fotos)

Nach seinem Rückzug aus der Kommunalpolitik hat Max Rütimann, ehemaliger Gemeindepräsident von Pfungen, wieder mehr Zeit, sich um seinen Garten zu kümmern. Foto: Roger Hofstetter

In sommerlicher Kleidung sitzt Max Rütimann vor seinem Gartenhaus in Pfungen. Während sich seine Katze Mo anpirscht, zieht ein Rasenroboter leise surrend seine Runden. Das Hüttchen zwischen Palmen und Oleanderbüschen ist Rütimanns Oase. Er hat es selbst vor zwei Jahren zusammengebaut. Hier wird er in Zukunft öfter anzutreffen sein, denn per Ende Juni hat der Pfungemer Gemeindepräsident sein Amt offiziell abgegeben. «Jetzt habe ich wieder Zeit für Gartenarbeiten.»