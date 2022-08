FCW unterliegt YB – Der Aufsteiger bekommt eine Lehrstunde verpasst Der FC Winterthur war gegen die Young Boys chancenlos. Am Schluss unterliegt er 1:5 und kassiert dabei in der zweiten Halbzeit vier Gegentore. Gregory von Ballmoos

Roman Buess kann es auch in der Super League: Er traf per Penalty zum 1:0. Es war der frühe und einsame Höhepunkt aus Winterthurer Sicht. Foto: Walter Bieri (Keystone)

Fünf waren es am Schluss. Fünf Gegentore. Vier davon in der zweiten Halbzeit. Der FC Winterthur ging gegen die Young Boys aus Bern sang- und klanglos unter. Er kassierte die erste richtige Lehrstunde in der Super League. 1:5 hiess das klare Verdikt. «Das war mit Abstand der beste Gegner, den wir bis anhin hatten», sagte FCW-Trainer Bruno Berner nach dem Spiel. Das zeigte sich auch bei den Einwechslungen. Die Berner konnten in der zweiten Halbzeit Spieler wie Cédric Itten oder 3-Millionen-Transfer Kastriot Imeri, beide immerhin Schweizer Nationalspieler, einwechseln.