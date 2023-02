Klotens 3:1-Erfolg in Langnau – Der Aufsteiger bleibt erstklassig Der EHC hat durch den Sieg im Emmental den Klassenerhalt vorzeitig sichergestellt. Jetzt visiert Kloten das Pre-Playoff an. Angelo Rocchinotti

Die Klotener hatten in Langnau allen Grund zu jubeln: Hier freuen sich Steve Kellenberger, Miro Aaltonen und Marc Marchon. Foto: Marcel Bieri (Keystone)

Kurz vor 22 Uhr schwenkten die zahlreichen Klotener Fans ihre Schals, einigen war so heiss, dass sie längst ihre Oberkörper entblösst hatten. Und als die Spieler zu ihnen kamen, kannte der Jubel einige Minuten keine Grenzen. Vergessen das Minimum an Hektik, das noch einmal aufgekommen war, als Langnaus Axel Holmström 100 Sekunden vor Spielende das 1:3 erzielt hatte.

Die Freude bei Spielern, Staff und den Supportern der Zürcher war mehr als verständlich. Der Klassenerhalt war das erklärte Saisonziel des Aufsteigers gewesen und diesen hat das Team nun trotz einer Baisse in den letzten zehn Spielen - es resultierten acht Niederlagen - souverän bewerkstelligt und dies eine Woche vor Ende der Regular Season. Eine Leistung, die umso höher zu gewichten ist, weil das Team in der Anfangsphase gerade auswärts kaum kompetitiv war.

Auf der anderen Seite gab es schon früh vereinzelte Pfiffe. Einige wenige der treuen Langnau-Fans waren in der 35. Minute offenkundig unzufrieden. Miro Aaltonen hatte gerade in Überzahl den dritten Klotener Treffer erzielt. Es stand nun 0:3 und war das zweite Tor der Zürcher Unterländer im Kontext eines nummerischen Ungleichgewichts, drei Minuten vorher hatte Keanu Derungs getroffen, nach magistraler Vorbereitung von Mischa Ramel. Der 19 Jahre junge U20-WM-Teilnehmer entwickelt sich im Team von Jeff Tomlinson immer mehr zum unerwarteten «Bonusspieler.»

Der Frust auf Langnauer Seite war verständlich und zwar aus mehreren Gründen. Zuerst einmal waren sie unerklärlich passiv in dieses «Spiel der letzten Chance» gestiegen. Nur wenig ging im Startdrittel offensiv, was sich nicht allein durch die Absenzen der verletzten Ausländer Marc Michaelis und Aleksi Saarela erklären lässt. So war der Vorsprung Klotens durch ein Tor von Marc Marchon absolut verdient. Für den zuletzt ebenfalls verletzten Stürmer war es Skorerpunkt Nummer 20, sein Wert für ein Team lässt sich aber längst nicht nur am Offensivertrag festmachen. Marchon positioniert sich regelmässig vor dem gegnerischen Tor, scheut keinen Zweikampf und geht vielen Gegnern unter die Haut.

Einen wie Marc Marchon hätte am Samstagabend auch Langnau gebrauchen können. Es fehlte die letzte Durchschlagskraft, trotz einer Leistungssteigerung auch im Mitteldrittel. Beim Stande von 0:1 kam Matthias Rossi mit einem Lattenschuss dem Ausgleich am nächsten, anschliessend verpuffte das leichte Zwischenhoch wieder.

Wer vor dem Schlussabschnitt noch einen Franken auf einen Dreipunkte-Sieg Langnaus gesetzt hätte, wäre im Falle der Wende bei „sporttip“ mit 63,09 Franken belohnt wurde. Es war allerdings eine Mission, die einer Kamikaze-Aufgabe ähnelte - Langnau hatte seit 135 Minuten kein Tor mehr erzielt, hatte weder in den letzten 35 Minuten beim 2:5 in Zug noch beim 0:1 in Ajoie getroffen.

Beide Teams haben nun Pause, bis am nächsten Donnerstag der Schlussspurt lanciert wird. Die Emmentaler empfangen im Derby den SC Bern und gastieren in der letzten Runde bei Fribourg-Gottéron, für sie geht es darum von Platz 13 wegzukommen und so den Fall ins Playout zu vermeiden. Kloten spielt zuerst daheim gegen die Rapperswil-Jona Lakers und reist dann nach Davos - das Pre-Playoff im Visier.

Telegramm Infos einblenden SCL Tigers – Kloten 1:3 (0:1, 0:2, 1:0) 5704 Zuschauer. Tore: 13. Marchon (Ang, Kellenberger/Ausschl. Lepistö) 0:1. 32. Derungs (Ramel) 0:2. 35. Aaltonen (Ang, Ruotsalainen/Ausschl. Lapinskis) 0:3. 59. Holmström (Lepistö) 1:3 (SCL Tigers ohne Torhüter). Strafen: 5-mal 2 Minuten gegen die SCL Tigers. 3-mal 2 Minuten gegen Kloten. Kloten: Metsola; Reinbacher, Kellenberger; Nodari, Steiner; Kindschi, Peltonen; Randegger; Ruotsalainen, Aaltonen, Marchon; Ang, Faille, Meyer; Ramel, Ness, Derungs; Obrist, Lindemann, Loosli; Schreiber. Bemerkungen: Kloten ohne Zurkirchen, Schmaltz, Capaul, Dostoinov, Bougro und Simic (alle verletzt), Ekestahl-Jonsson (krank) und Altorfer (überzählig). Lattenschüsse: 7. Saarijärvi, 24. Rossi. Pfostenschuss: 58. Ruotsalainen. SCL Tigers von 56:50 bis 58:20 und von 58:32 bis 60:00 ohne Torhüter, mit sechstem Feldspieler. 56:59 Timeout SCL Tigers.

Eisbrecher – der Hockey-Podcast von Tamedia Abonnieren Sie den Podcast auf Spotify , Apple Podcast , Google Podcast , Overcast oder Podcast Republic . Falls Sie eine andere Podcast-App nutzen, suchen Sie in dieser am besten nach «Eisbrecher».

Fehler gefunden?Jetzt melden.