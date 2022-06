Spiegel verlässt den FCW – Der Aufsteiger braucht einen neuen Torhüter Nach vier Jahren auf der Schützenweise verlässt Torhüter Raphael Spiegel den FC Winterthur. Gregory von Ballmoos

Raphael Spiegel wird nächste Saison nicht mehr im Tor des FC Winterthur stehen. Er verlässt den Club. Foto: Christian Merz

Nach 117 Spielen im Dress des FC Winterthur ist Schluss. Raphael Spiegel verlässt die Winterthurer nach dem Aufstieg, das gab der Goalie auf seinem Instagram-Kanal bekannt. Sein Vertrag lief in diesem Sommer aus und wurde nicht mehr verlängert. Wohin es den Torhüter mit Vergangenheit in England zieht, ist noch nicht bekannt. Genau so wenig, wie die Nachfolge von Spiegel. Eine Option wäre Jozef Pukaj, er machte im letzten Jahr aber nur ein Spiel. Ob es dem jungen Ersatzgoalie bereits zur Nummer 1 reicht, muss auch der neue Trainer Bruno Berner entscheiden.