FCW siegt in Thun – Der Auftritt im Stil des Spitzenteams Auf dem Weg zu seinem 4:2-Sieg in Thun lieferte der FC Winterthur nach Anfangsschwierigkeiten seine bisher beste Gesamtleistung unter Alex Frei. Und wieder übernachtet er als Leader. Hansjörg Schifferli

Zweimal konnte sich Roberto Alves als Torschütze bejubeln lassen, er erzielte das 1:1 und 2:1. Anthony Anex (Keystone)

Der FCW kassierte im vierten Spiel unter Alex Frei die ersten Gegentore; er geriet auch erstmals in Rückstand – und dennoch ist dieser Match in der Thuner Arena als die bisher eindeutig wertvollste Vorstellung unter dem neuen Trainer zu sehen. Man darf danach sagen: Das war gegen einen der stärkeren Gegner in dieser Liga, gegen eine Mannschaft, die sich selbst auch zu den klaren Aufstiegsaspiranten zählt, die Vorstellung eines Spitzenteams.