Kolumne Stadtverbesserer – Der Bachelor auf Rilkes Spuren Der neue Bachelor ist Winterthurer, arbeitsloser Schauspieler und Poet. Sein Werben um Frauen hat ein literarisches Vorbild. Michael Graf

Am Anfang seiner Schauspielkarriere: Der neue Bachelor Erkan Akyol (29). Foto: Roger Hofstetter

Die neue Staffel der Kuppelshow «Der Bachelor» ist in den Startlöchern, und diesmal ist der Protagonist ein Winterthurer. Eine gute Partie mit Geld und Erfolg muss der Traummann im Schweizer Format nicht zwingend sein. Gut aussehend und muskulös reicht – und das ist Erkan Akyol. Ein 29-jähriger Schauspieler, der noch keine Spuren auf IMDB, dem fast allwissenden Verzeichnis aller Film- und Fernsehproduktionen, hinterlassen hat. Dafür im Handelsregister mit einer Dönerfirma, über die er nicht reden möchte.

Der 1,95-Meter-Hüne betont seine gefühlvolle Seite. Er schreibt Gedichte. Damit kann man durchaus Frauen um den Finger wickeln. Wie das der Dichter Rainer Maria Rilke 100 Jahre zuvor angestellt hat, weiss der Deutschlehrer des Stadtverbesserers und erklärt es eine Zeitungsseite hinter dem «Bachelor»-Interview: «Rilke hat sich schon immer dafür interessiert, dass ihm gut betuchte Verehrerinnen Schlösser, wo er arbeiten konnte, zur Verfügung stellten – inklusive Personal.»

Was die Herzdamen hören wollen

Der romantische Märchenprinz – er muss nicht unbedingt ein Schloss besitzen. Er kann sich auch dort aushalten lassen und zahlt in Form von Poesie. Was für die Hochkultur gilt, müssen wir auch der Populärkultur durchgehen lassen. Weil Akyol seine Gedichte bisher nicht preisgeben wollte, hören wir, wie Rilke damals seinen Herzdamen imponieren wollte: «Die Pulse fliegen mir, die Lippen beben, ich fühls, das ist es, was sich Liebe nennt!»

Michael Graf ist Leiter des Ressorts Stadt Winterthur beim «Landboten», für den er seit 2005 schreibt. Er ist diplomierter Gymnasiallehrer für Englisch und Geschichte.

