Streik beendet – Der Bahnverkehr in Deutschland läuft wieder Um 2 Uhr ging der dritte und längste Streik im aktuellen Tarifkonflikt zwischen der Lokführergewerkschaft und der Deutschen Bahn zu Ende.

Betrieb wieder aufgenommen: Ein Schnellzug verlässt den Münchner Bahnhof. (Archivbild) AFP/Christof Stache

Darum gehts Infos einblenden Am Donnerstag hat der dritte Streik im aktuellen Tarifkonflikt zwischen der Lokführergewerkschaft und der Deutschen Bahn begonnen.

Seit 2 Uhr fahren die Züge in Deutschland jedoch wieder.

Hintergrund der Auseinandersetzung ist neben Gehaltserhöhungen auch die Position der Gewerkschaft GDL innerhalb der Bahn.

Der Streik der Lokführergewerkschaft GDL bei der Deutschen Bahn (DB) ist zu Ende. Wie die Bahn am Dienstagmorgen mitteilte, ist der Streik im Personen- und Güterverkehr am Dienstag um 2 Uhr zu Ende gegangen. Die DB hatte demnach bereits am Montag begonnen, Vorbereitungen für den Betriebsbeginn zu treffen, um am Dienstag einen möglichst reibungslosen Anlauf des Fahrplans sicherzustellen.

Reisende wurden aufgefordert, sich im Internet oder über die App DB Navigator vorab über die von ihnen gebuchte Verbindung zu informieren. Alle bereits gebuchten Fahrkarten des Fernverkehrs, die vom GDL-Streik betroffen waren, behalten laut Bahn ihre Gültigkeit. Sie können noch bis einschliesslich 17. September flexibel genutzt werden.

Der GDL-Streik hatte am vergangenen Donnerstag im Personenverkehr begonnen. Es war bereits die dritte Arbeitsniederlegung in dem Tarifkonflikt – und die bislang längste. Hintergrund der Auseinandersetzung ist neben Gehaltserhöhungen auch die Position der Gewerkschaft GDL innerhalb der Bahn.

AFP/chk

