Pflegeangebote der Stadt Winterthur – Der Balanceakt mit der Pflege­versorgung Wie viele Pflegeplätze es langfristig mit den Babyboomern braucht, ist ungewiss. Die Stadt will bei der Pflegeversorgung alle Lücken schliessen. Zwei Massnahmen seien erfolgreich umgesetzt. Dagmar Appelt

Das Tageszentrum Adlergarten bietet seit Frühling 2022 auch zwei Nachtplätze an. Foto: PD

Die Babyboomer sind in die Jahre gekommen. Die Mehrheit der zwischen 1946 und 1964 Geborenen ist heute schon pensioniert – oder wird es in den nächsten Jahren. Und die Ältesten von ihnen erreichen allmählich das Alter, in dem sie, je nach Verfassung, Pflege benötigen. «Die Leute, die heute und in Zukunft Pflege brauchen werden, haben den Wunsch, möglichst lange zuhause zu bleiben. Dem müssen wir Rechnung tragen», sagt Winterthurs Sozialvorsteher Nicolas Galladé.