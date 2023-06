Neuer Pfarrer in Henggart – Der Bauernsohn, der als Schauspieler auszog und als Pfarrer zurückkehrte Auf den grossen Bühnen Europas unterhielt er Hunderte Zuschauer. Nun spricht Adrian Furrer vor der Kirchgemeinde Henggart – und lebt wieder im Haus seiner frommen Kindheit. Ein Porträt. Tanja Hudec

Schreibt seine Predigten meist in der Nacht vor dem Gottesdienst: Der neue Pfarrer von Henggart, Adrian Furrer. Foto: Madeleine Schoder

Er kommt angehastet, lächelt entschuldigend und schliesst die Tür zum Pfarramt auf. «Ich wohne gleich da unten», sagt er und deutet in Richtung Ortsmitte. Adrian Furrer ist der neue Pfarrer von Henggart, dem Dorf, in dem er aufgewachsen ist – und das er für lange Zeit verlassen hat.

Furrer, 58 Jahre alt, ist Schauspieler. Er war auf zahlreichen Bühnen in der Schweiz, in Deutschland und in Österreich zu sehen. Den Höhepunkt seiner Theaterschauspielkarriere erreichte er Ende der 90er-Jahre mit einem Engagement am Burgtheater Wien. Auftritte hatte er aber auch in Fernseh- und Filmproduktionen: 2018 spielte er die Hauptrolle im Kinofilm «Katrina’s Dream».

Er führt in einen kleinen Raum. Ordner und Büromaterial liegen verteilt auf dem Tisch. Erneut lächelt er etwas verlegen. «Entschuldigen Sie, das Pfarramt wird bald renoviert.» Furrer, dunkelblaue Augen, schmale Lippen, markante Nase, volle Haare, setzt sich und springt dann gleich wieder auf: «Kaffee?»

Die Midlife-Chance

Dass er nun hier im improvisierten Pfarrzimmer zwischen aufgetürmten Stühlen und abgewetzten Tischen sitzt, sei nicht geplant gewesen, aber durchaus gewollt, sagt er. In der Schauspielerei habe ihm manchmal etwas gefehlt. «Das grosse Ganze.» In ein bedeutendes Film- oder Theaterprojekt sei er schon länger nicht mehr eingebunden gewesen. Er habe sich gefragt, ob dies nun so bleibe für die nächsten 20 Jahre.



Sie hätten sich eine erfolgreiche Karriere gewünscht?

Ich bin froh, dass ich vieles, was man sich als Schauspieler für den Beruf vorstellt, erleben konnte, aber klar: Wäre ich zu jenem Zeitpunkt Teil eines festen Ensembles gewesen oder hätte dauernd Hauptrollen gespielt, hätte ich vielleicht gar keine Zeit gehabt, an den Pfarrerberuf zu denken.



Sie hatten eine Midlife-Crisis?

Vielleicht… eine Midlife-Chance.

Und haben Sie den Entscheid seither bereut?



Furrer sitzt am Tisch, den Kaffee vor sich, und stützt die Stirn in die rechte Hand, als bräuchte er bei der Suche nach dieser Antwort Unterstützung. Er holt mehrmals aus; öffnet den Mund: «Ähm.» Dann beginnt er laut zu lachen und sagt: «Jetzt heisst es dann im Bericht: ‹zögert›.»

Wieso zögern Sie?

Weil es keine eindeutige Antwort gibt. Manchmal, wenn ich ins Theater gehe, da überkommt mich die Wehmut. An anderen Abenden wiederum bin ich froh, nicht mehr davon abhängig zu sein. Ich glaube sogar, ich bin freier geworden. Was ich jedenfalls nicht bereue, ist, dass ich Theologie studiert habe und Pfarrer werden konnte.

Adrian Furrer: Schauspieler aus Henggart und nun Pfarrer in Henggart. Foto: Madeleine Schoder

Furrer wuchs mit fünf Geschwistern auf einem Bauernhof in Henggart in einem frommen Umfeld auf. Geboren wurde er, genau wie seine Schwestern und Brüder, in Marthalen, weil dort eine Hebamme zu finden war, die Hausgeburten durchführte.

Zu Hause wurde vor dem Mittagessen gesungen, vor dem Zu-Bett-Gehen gebetet. Am Samstag halfen die Kinder auf dem Hof mit, am Sonntag besuchte die Familie die Kirche. Die Eltern trafen sich alle zwei Wochen mit anderen Gläubigen in der Stube zur Bibelstunde. «Wir wurden kirchlich sozialisiert bis zur Konfirmation, das war keine Frage, aber danach sind wir sehr unterschiedlich mit dieser Tradition umgegangen», sagt er.

Furrer diskutiert gerne. Schnell gerät er ins Philosophieren. Über Gott und den Widerspruch. Seine Aussagen sind gut überlegt. Immer wieder unterbricht er sich selbst, pausiert mit gerunzelter Stirn, als würde jemand mit einer Goldwaage auf seine Worte warten. Dass die Bibel zwei verschiedene Schöpfungsgeschichten nebeneinander stehen lässt, störe ihn nicht, sagt er. «Ich schätze diese Transparenz.»

Die Musik

Szenenwechsel: Pfingstgottesdienst in Henggart. Furrer steht vor 35 Kirchgemeindemitgliedern. Der Altersdurchschnitt an diesem Morgen liegt bei rund 70 Jahren. Der Pfarrer trägt zwar «eines dieser Madonna-Mikrofone», wie ein älterer Herr später anmerkt. Doch seine Stimme klingt leise, manchmal verschluckt die alte Kirche seine Worte.

Er beginnt den Gottesdienst mit einem afrikanischen Gebet. Darin bittet der Sprecher Gott darum, dass die anderen Kontinente die Not seiner Heimat erkennen. Spricht Furrer Schweizerdeutsch, wirkt er zurückhaltend. Kaum wechselt er ins Bühnendeutsch, scheint sein Körper von einer inneren Spannung ergriffen zu werden.

«Es braucht ein heimeliges Gefühl.» Adrian Furrer, neuer Pfarrer in Henggart

Als er zum ersten Lied aufruft, sagt er: «Wie Sie wissen, ist Singen bei mir kompliziert.» Er unterteilt die Anwesenden in drei Gruppen, zuerst sollen alle gemeinsam eine Strophe singen, dann im Kanon, dann den Refrain. «Chunsch du drus?», fragt ein Mann seine Sitznachbarin. Aber schon erklingt die Orgel. Der Pfarrer singt leidenschaftlich, der Rest versucht sein Bestes.

Seinen Predigten gibt Furrer meist in der Nacht vor dem Gottesdienst den letzten Schliff. Dass er diese nur vor drei Dutzend Personen statt vor einem grossen Publikum hält, stört ihn. Nicht aber, weil er sich mehr Aufmerksamkeit wünsche. Sondern, weil es traurig sei, dass die Kirche nur noch so wenig Menschen erreiche. «Noch trauriger ist, dass 35 Gottesdienstbesucher für eine Landeskirche mittlerweile eine anständige Zahl ist. Das ist ein riesiges Problem», sagt er nachdenklich. Es sei «total notwendig», etwas dagegen zu unternehmen.

Und wie sorgen Sie dafür, dass mehr und auch jüngere Menschen sich wieder in die Kirche getrauen?

Es liegt sicher auch an der Form des Gottesdienstes, an der Musik, am Raum und an der Atmosphäre. Wie schafft man es, dass man sich wohlfühlt in der Liturgie? Es braucht ein heimeliges Gefühl.

Freikirchen können das. Wieso gelingt es den Landeskirchen nicht?

Es gibt auch Landeskirchen, die dies versuchen – teilweise mit Erfolg. Für einen Teil der Kirchengänger ist das dann aber ganz fremd. Die Menschen, die heute den Pfingstgottesdienst besuchten, haben diese Kirche über die letzten Jahrzehnte mitgetragen. Ich will zuerst wissen, was ihnen wichtig ist an der Liturgie und welche Veränderungen sie mitgehen können. Ich glaube, die Musik kann dabei eine wichtige Rolle spielen. Sie ist ein emotionales Zentrum des Gottesdienstes.

Was meinen Sie damit?

Ich habe in der Kirche nicht immer gern gesungen. Die Melodien sind schön, die Texte vieler traditioneller Kirchenlieder sind zum Teil aber schwierig – nicht einmal theologisch, aber sprachlich sind sie wie aus der Zeit gefallen und wirken oft befremdlich. Gelingt es, die Musik im Gottesdienst so zu gestalten, dass sie unterschiedliche Generationen und Milieus anspricht? Das ist eine spannende Aufgabe für mich.

Welche anderen Aufgaben haben Sie noch?

Nähe ist mir im Umgang mit den Kirchgemeindemitgliedern wichtig. Ich will einen dialogischen Raum schaffen, wo wir uns auf Augenhöhe begegnen. Ich bin nicht der Pfarrer, der von der Kanzel herunterpredigt.

Eine Henggarterin sagt, ihr gefalle Furrers menschliche Art besonders gut. Sie sei – nachdem sie ihn nun zum zweiten Mal erlebt habe – richtig begeistert. Weil er Schauspieler sei, sehe er die Mimik der Leute. «Er sieht uns.» Es müsse ja nicht alles so heilig sein. Es bringe viel mehr, wenn ein Pfarrer auf wichtige Dinge eingehe, als immer nur «Halleluja» zu predigen.

Die Furche

Zurück im Pfarramt, wo Furrer noch keinen Schluck Kaffee getrunken hat, erzählt er. «Ich bin ein totaler Fundamentalist», sagt er voller Ironie und grinst provokativ. Sein Glaube sei halb von der Freikirche, halb von der Landeskirche geprägt. In den frommen Kreisen habe er gelernt, das Wort Gottes sehr ernst zu nehmen. «Auf dem Dokument unseres Glaubens liegt ein Segen.» Das sagt er ohne einen Hauch von Humor.

Blick in den Himmel: Adrian Furrer glaubt an den liebenden Gott. Foto: Madeleine Schoder

Über Gott spricht der 58-Jährige langsam, bedacht. Von der Schauspielerei berichtet er rasch, manchmal etwas hektisch, immer leidenschaftlich. Auch wenn er strahlt, verlieren seine Augen einen gewissen melancholischen Ausdruck nicht. Zwischen ihnen liegt eine markante Furche, die Furrer stets leicht verärgert wirken lässt. «Ich wollte schon als Kind Pfarrer werden. Nach Profifussballer, Bauer und Pilot.»

Wie reagierten Ihre Eltern, als Sie stattdessen Schauspieler wurden?

Meinen Eltern war es fremd, dass ich auf die Schauspielschule wollte und ging, sie konnten es schwer akzeptieren, aber sie haben nicht versucht, mich davon abzuhalten.

Empfanden Sie Ihr Elternhaus als einengend?

Ich bin in einem christlichen Umfeld aufgewachsen – und da ist jetzt nicht einfach meine Familie gemeint –, das auch etwas Beengendes haben konnte. In dem die Vorstellung eines richtenden Gottes das Bild des liebenden Gottes manchmal überblendet hat. Ich konnte Freunde verstehen, die ein solches Umfeld verlassen mussten.



War Ihr Entscheid für die Schauspielerei auch eine Flucht aus diesem Umfeld?

Nein. Aber ich war froh, dass ich auf Menschen gestossen bin, die mir einen entschieden barmherzigen Gott nahebrachten.

Und wie erklären Sie einem Kind die schrecklichen Dinge auf der Welt, wenn Gott so

barmherzig ist?

Mit der Autonomie des Gegenüber. Gott hat uns den eigenen Willen gegeben. Er wollte den Menschen nicht als Sklave, er wollte ihn nicht manipulieren. Er sollte frei sein.

Der Geist

Eine ältere Dame sagt, sie kenne Furrer «von Bub auf». Er sei mit ihren Kindern aufgewachsen und schon immer sehr angenehm gewesen. Seinen Hintergrund als Schauspieler höre sie an seinem schönen Deutsch. Wenn sie etwas bemängeln dürfte, dann, dass er so leise spreche. Sie verstehe manchmal fast nichts.

Für eine Lesung im Gottesdienst stellt sich nun eine Seniorin zu Furrer hinters Rednerpult. Abwechslungsweise tragen die beiden die Pfingstgeschichte vor. Sie liest – den Blick auf den Text geheftet – eine Passage. Dann trägt er – in schönem Bühnendeutsch – eine Stelle vor. Mit dieser Unterschiedlichkeit schafft der Pfarrer Nähe zu seinen Gemeindemitgliedern, er wirkt menschlicher und schenkt ihr gleichzeitig Autorität.

«Wir sind ein Paar, das richtig viel und richtig gern Zeit miteinander verbringt.» Adrian Furrer, neuer Pfarrer in Henggart

Beim Vaterunser am Ende schliesst Furrer die Augen. Dann bittet er die Kirchenbesucher für das Abendmahl zu sich. Mit einer Hand deutet er nach links. «Rolf hat den Wein.» Mit der anderen Hand deutet er nach rechts. «Hans hat den Traubensaft. Kommt und schmeckt, wie freundlich Gott ist.»

Ein Herr sagt, er sei sehr zufrieden mit dem neuen Pfarrer. Er bringe neuen Wind in die Kirchgemeinde. Er glaube aber, Furrer sei noch ein suchender Pfarrer. Er habe ja etwas anderes gemacht bis jetzt. «Aber er ist auf gutem Weg.» Seine Frau fügt an, sie möge seine humorvolle Art.

Der Pfarrer sei für ihn nicht der Hauptdarsteller in der Kirche, sondern der Bühnenarbeiter, der alles in Position bringe für den wichtigsten Akteur: «Gott natürlich.» Was die beiden Berufe verbinde, sei vielmehr die Berührbarkeit, die Durchlässigkeit. Als Schauspieler versuche man, sich vom Text berühren zu lassen und dieses Gefühl an den Zuschauer weiterzugeben. Ähnlich sei es bei der Predigt: «Ich möchte den Geist erlebbar machen.»

Bibelstellen wie einen literarischen Text zu lesen, zahle sich aus: Einmal sei ihm plötzlich ein Paulusbrief klar geworden. «Dabei passierte die Theologie wie absichtslos, wie nebenbei.» Weil er sich in die Situation des Apostels hineinversetzen musste, habe er dessen aufgewühlten Gemütszustand begriffen. «Die Theologie war leichter zu begreifen, weil ich den Weg über die emotionale Adaption machte.»

Die Rückkehr

Nach dem Gottesdienst trifft sich eine Handvoll zum Kirchenkaffee. Einige bleiben rasch in der Sonne stehen. «War kalt da drin», sagt eine Frau. Die Grüppchen unterhalten sich eingeschworen.

Furrer ist vor 20 Jahren zurück in seine Heimat gekehrt. Zuvor lebte er mit seiner Familie während knapp zehn Jahren in Hannover und Wien. Von sich aus erzählt er wenig über sein Privatleben. Seine Frau und er haben sich als Jugendliche im Tessin in einem Ferienlager kennen gelernt. Zwei Jahre später wurden die beiden ein Paar. Über ihre Beziehung sagt er: «Es ist ein Privileg, das wir uns schon so lange kennen, diese Vertrautheit. Wir sind ein Paar, das richtig viel und richtig gern Zeit miteinander verbringt.»



Seine Söhne, heute 29 und 26, kamen in Hannover zur Welt. Der ältere ist Schauspieler, der jüngere studiert deutsche Literatur und Filmwissenschaft. Seine Kinder seien, neben vielen anderen Geschichten, auch mit jenen aus der Bibel aufgewachsen, sagt Furrer. Wichtiger als Vater sei ihm aber auch, ihre Geschichten zu hören, das, was sie beschäftige, das Interesse an ihren Leben.

«Da unten», wo Furrer heute wohnt, steht der alte Bauernhof seiner Eltern mitten im Dorf. Mit fünf anderen Parteien hat er ihn umgebaut und lebt nun wenige Schritte von seiner Kirche entfernt in den Zimmern, in denen er aufgewachsen ist. Ein Rückschritt sei das nicht, erklärt er ohne verteidigenden Unterton. «Für mich ist es etwas total Reelles. Ich mag es, hier zu sein. Ich mag die Leute. Ja, ich mag die Leute hier richtig gut.» Dies sagt Furrer leise und lächelt ebenso.

Tanja Hudec ist Redaktorin im Ressort Region Winterthur und schreibt schwerpunktmässig über Sicherheitsthemen und das nördliche Weinland. Nach dem Bachelor in Mehrsprachiger Kommunikation absolvierte sie die Diplomausbildung an der Schweizer Journalistenschule MAZ. Als Journalistin arbeitet sie seit 2011. Mehr Infos

